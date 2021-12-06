Таліби в Афганістані знищили служби підтримки жінок, які пережили гендерне насильство – правозахисники

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International 6 грудня заявила, що основні послуги для жінок, які пережили гендерне насильство в Афганістані, були знищені після того, як таліби взяли під свій контроль країну.

У низці інтерв’ю від тих, хто надавав такі послуги, правозахисники дізналися, що таліби закрили притулки та випустили з в’язниць багатьох засуджених за злочини на гендерному ґрунті.

«Жінки та дівчата, які пережили гендерне насильство, покинуті в Афганістані. Їхня мережа підтримки ліквідована, а притулки для них практично зникли», – заявила Агнес Калламард, генеральний секретар Amnesty International.

У правозахисній групі вказують, що із приходом талібів у серпні притулки для жінок або були закриті, або розграбовані талібами.

Співробітники цих закладів були змушені відправити багатьох жінок і дівчаток назад у свої сім’ї, дехто опинився на вулиці або потрапив у інші складні ситуації. У деяких випадках члени «Талібану» залякували працівників притулків або загрожували їм.

Нині співробітники притулків, юристи, судді, урядовці та інші особи, які працюють у сфері захисту прав людини, наражаються на ризик насильства і смерті, заявляє Amnesty International.

Правозахисники кажуть, що до приходу талібів в Афганістані була хоч якась мережа притулків та служб для жертв гендерного насильства.

«Система була далека від досконалості, але щорічно обслуговувала тисячі жінок в Афганістані», – заявили в Amnesty International.

У відповідь на звинувачення офіційний представник «Талібану» Сухайль Шахін сказав Amnesty International: «За правилами ісламу, насильству щодо жінок і дівчаток немає місця… Жінок, які зіткнулися з домашнім насильством, можна направити в суди та до суддів, які заслухають їхні справи, а скарги будуть розглянуті».

Amnesty International закликала міжнародних донорів профінансувати послуги із захисту прав жінок та евакуювати тих, хто вижив і тих, кому загрожує небезпека.

Іноземні донори надали близько 75 відсотків бюджету попередньому уряду, який підтримував Захід, а також дотували організації, які допомагають жінкам і дівчатам, що пережили гендерне насильство.