«Репортери без кордонів»: прихід талібів до влади в Афганістані мав «драматичний» вплив на медіа

Правозахисна організація «Репортери без кордонів» (RSF) заявляє, що захоплення влади в Афганістані «Талібаном» у серпні мало «драматичний» вплив на ЗМІ країни: понад чотири з кожних десяти ЗМІ зникли, а 60 відсотків журналістів й інших працівників ЗМІ більше не мають змоги працювати.

Згідно з опитуванням, проведеним RSF та Асоціацією незалежних журналістів Афганістану (AIJA), медіаландшафт зараз «значною мірою позбавлений журналісток» після того, як 84 відсотки жінок – співробітниць ЗМІ втратили роботу, повідомили в організації 20 грудня.

«Існує нагальна потреба стримати спіраль, що неминуче веде до зникнення афганських ЗМІ, і забезпечити, щоб повага до свободи преси була пріоритетом», – сказав Реза Мойні, керівник відділу RSF з Ірану та Афганістану.

«Безпека журналістів, доля жінок-журналісток, законодавство про ЗМІ та право на доступ до новин та інформації – це найважливіші питання, які влада має вирішити без зволікання», – додав Мойні.

RSF заявила, що з 543 ЗМІ, нарахованих в Афганістані на початку літа, лише 312 все ще працювали наприкінці листопада, тобто 43 відсотки ЗМІ в країні зникли протягом трьох місяців.

За даними дослідників, з 10 790 людей, які працювали в афганських ЗМІ на початку серпня, лише 4 360 продовжували працювали, коли проводилося опитування.

Пропорційно сильніше постраждали жінки в ЗМІ: більше від чотирьох із п’яти жінок втратили роботу проти кожного другого чоловіка.

За даними RSF, «жодна жінка-журналістка досі не працює» в 15 з 34 провінцій країни.

Сотні журналістів залишили Афганістан за останні чотири місяці, побоюючись репресій або через неможливість продовжувати займатися своєю професією.

Афганські ЗМІ повинні дотримуватися «11 правил журналістики», виданих урядом «Талібану», що відкрило шлях для «цензури і переслідувань» і позбавило журналістів їхньої незалежності, зазначає RSF.

На додаток до переслідувань з боку «Талібану», ЗМІ сильно постраждали від втрати доходів від реклами і припинення національного та міжнародного фінансування.