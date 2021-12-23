Таліби заборонили лікарям приймати жінок без супроводу чоловіків

Влада «Талібану» в афганській провінції Ґазні заборонила лікарям надавати допомогу жінкам, якщо їх на прийом не супроводжує чоловік. Про це повідомляє видання Etilaatroz із посиланням на джерело в міністерстві охорони здоровʼя.

Раніше жінки могли приходити до лікарень у супроводі родичок. Проте комісія талібів ухвалила, що це «незаконно та аморально», якщо жінка звертається до лікарні без відома чоловіків. Від лікарів зажадали не надавати допомогу таким пацієнткам та не запускати їх до лікарень.

Джерело видання повідомило, що заборона поширюється і в інших провінціях Афганістану через так зване Міністерство ісламського призову та орієнтації. Це відомство, наприклад, у середині грудня ухвалило, що жінкам заборонено відкривати обличчя та будь-яку частину тіла. Жителькам Афганістану тепер дозволено надягати тільки бурку, паранджу (повністю закрите вбрання) або нікаб (одяг з прорізом для очей), і лише темних кольорів.

З моменту приходу до влади «Талібану» в Афганістані закрилося 43 відсотки ЗМІ, а 6400 журналістів та співробітників втратили роботу. Звільнено було 84% журналісток, жодній із них більше не можна зʼявлятися на телебаченні. ЗМІ також було заборонено наймати жінок на роботу.

Таліби прийшли до влади в Афганістані впродовж серпня 2021 року. Вони визнані терористичною організацією у багатьох країнах світу.