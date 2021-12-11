Донори ухвалили виділити 280 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Афганістану – Світовий банк

Світовий банк заявив, що країни-донори схвалили передачу 280 мільйонів доларів із замороженого цільового фонду двом гуманітарним агенціям, щоб допомогти Афганістану впоратися з гуманітарною кризою.

Кошти будуть перераховані до кінця року з Трастового фонду відновлення Афганістану (ARTF) до двох програм ООН: ЮНІСЕФ і Всесвітньої продовольчої програми (WFP), додали в міжнародній установі.

«Це рішення є першим кроком до перепрофілювання коштів у портфелі ARTF для надання гуманітарної допомоги народу Афганістану в цей критичний час», – йдеться у заяві Світового банку.

WFP отримає 180 мільйонів доларів на розширення операцій з продовольчої безпеки та харчування, тоді як ЮНІСЕФ отримає 100 мільйонів доларів на надання основних медичних послуг.

Як очікують у Світовому банку, гроші від ARTF «дадуть змогу ЮНІСЕФ забезпечити 12,5 мільйонів людей основними та необхідними медичними послугами та вакцинувати 1 мільйон людей, тоді як WFP зможе надати 2,7 мільйона людей продовольчу допомогу та майже 840 000 матерів і дітей – допомогу в харчуванні».

Світовий банк заявив, що продовжить співпрацю з донорами ARTF, щоб отримати додаткові кошти для підтримки афганського народу.

Гроші будуть використані для посилення програм продовольчої безпеки та охорони здоров’я в Афганістані, який стикається з серйозною економічною та гуманітарною кризою в зимові місяці.

Організація Об’єднаних Націй застерігала, що майже 23 мільйони людей – близько 55% населення країни – мають справу з екстремальним недоїданням.

Будь-який з 31 донора ARTF міг заблокувати переказ коштів, подавши заперечення, але його схвалили одностайно.

Сполучені Штати – найбільший донор ARTF – напередодні голосування підтвердили, що Вашингтон не буде заперечувати, повідомляє Reuters. Вашингтон 10 грудня також офіційно оформив регулювання, яке дозволяє особистим грошовим переказам надходити в Афганістан. Цей крок забезпечує захист відправників і фінансових установ від санкцій США.

Цей крок пояснили необхідністю дозволити приватним особам підтримувати своїх родичів у Афганістані. Грошові перекази від сім’ї та друзів з-за кордону стали порятунком для численних афганців, які намагаються купити їжу та інші предмети першої необхідності.

Сполучені Штати та інші донори припинили фінансову допомогу в серпні після того, як таліби захопили країну, поваливши підтримуваний Заходом уряд.

Після цього США заморозили близько 9,5 мільярдів доларів резервів країни, а Світовий банк і Міжнародний валютний фонд припинили доступ Афганістану до фінансування.