ООН на невизначений термін відклала рішення про визнання влади «Талібану» і хунти М’янми

Організація Об’єднаних Націй на невизначений термін відклала міжнародне визнання влади «Талібану» в Афганістані і військової хунти М’янми.

Резолюція, схвалена консенсусом без голосування Генеральною асамблеєю 6 грудня, фактично затримала будь-яке рішення про визнання принаймні на наступні 10 місяців.

Тиждень тому комітет з акредитації рекомендував «відкласти рішення щодо повноважень представників» М’янми та Афганістану під час поточної сесії Генеральної асамблеї, яка завершується у вересні 2022 року.

Від Афганістану і М’янми були конкуруючі заявки на акредитацію в ООН від старих і нових режимів.

Уряд «Талібану», який захопив владу в Афганістані в середині серпня, не був визнаний жодною країною чи ООН.

Нові правителі Афганістану зазнали сильного міжнародного тиску через порушення прав людини і відсутність прав жінок на освіту, роботу та участь у політичному і соціальному житті.

14 вересня посол Афганістану в ООН Гулам Ісакзай, якого призначив повалений президент Ашраф Гані, подав прохання залишитися в організації.

«Талібан» 20 вересня звернувся до ООН з проханням прийняти Сухаїла Шахіна – колишнього речника ісламістського угруповання – як нового представника країни.

«Талібан» розкритикував комітет ООН за те, що він не підтвердив обраного ними посла.

«Учора акредитаційний комітет вирішив, що наразі місце Афганістану в ООН не буде передано новому уряду Афганістану. Це рішення не ґрунтується на законних правилах і справедливості, оскільки позбавляє народ Афганістану його законного права», – написав Шахін у твітері.

У М’янмі 1 лютого стався військовий переворот. МЗС 18 серпня призначило колишнього військового командувача Ауна Турейна представником в ООН.

Але Чжо Мо Тун, якого призначила скинута лідерка Аун Сан Су Чжі, заявив, що залишається на посаді посла. 21 серпня він попросив ООН дозволити йому залишитися.

AP цитує неназваних дипломатів ООН, які сказали, що рішення відкласти запити хунти М’янми і «Талібану» знайшло широку підтримку через дії нових правителів країн.