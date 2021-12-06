Міжнародна спільнота розкритикувала хунту в М’янмі за вирок Аун Сан Су Чжі

Міжнародне співтовариство різко відреагувало на повідомлення про те, що суд у М’янмі засудив скинуту лідерку Аун Сан Су Чжі до чотирьох років ув’язнення за звинуваченням у підбурюванні проти військових і порушенні обмежень щодо COVID-19.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс назвала вирок Аун Сан Су Чжі «ще однією жахливою спробою військового режиму М’янми придушити опозицію і придушити свободу та демократію». За словами Трасс, «Сполучене Королівство закликає режим звільнити політичних в’язнів, почати діалог і дозволити повернення до демократії».

Рішення від 6 грудня вважається першим із низки вироків, за якими 76-річна Аун Сан Су Чжі може опинитися за ґратами на десятиліття.

Amnesty International заявила 6 грудня, що «суворі вироки, винесені Аун Сан Су Чжі за цими фіктивними звинуваченнями, є останнім прикладом наміру військових ліквідувати всю опозицію і задушити свободу в М’янмі».

1 лютого військові у М’янмі скинули уряд Аун Сан Су Чжі. Військові заявили, що впевнена перемога її партії «Національна ліга за демократію» на виборах в листопаді минулого року стала результатом масових фальсифікацій.

Після державного перевороту Су Чжі утримують під вартою за низкою звинувачень, серед яких – корупція, фальсифікація виборів, порушення закону про державну таємницю і порушення протоколів надзвичайної ситуації щодо коронавірусу.

Її команда відкидає всі звинувачення.

Після військового перевороту в М’янмі, який поклав край десятиліттю мирного розподілу влади між раніше всевладними військовими і демократично обраною владою, країна опинилася в стані хаосу. У боях між силовиками і супротивниками хунти були вбиті сотні демонстрантів, десятки тисяч були вимушені втекти зі своїх домівок.