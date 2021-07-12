М’янма: хунта висуває нові звинувачення скиненій лідерці

Військова хунта М’янми, яка переворотом пів року тому скинула владу фактичної лідерки країни Аун Сан Су Чжі й її партії, висуває їй усе нові обвинувачення. Як повідомив її адвокат Мін Мін Соу агентству Reuters, серед них є обвинувачення в корупції.

Їх висунули в суді в місті Мандалаї, другому найбільшому в країні. Таким чином, Су Чжі, 76-річна лавреатка Нобелівської премії миру, опиняється посеред трьох судових процесів у трьох різних містах.

Від часу перевороту 1 лютого її тримають під вартою і судять у столиці країни Нейп’їдо за звинуваченнями, серед яких незаконне ввезення портативних рацій і володіння ними, а також порушення карантинних обмежень у зв’язку з коронавірусною пандемією.

Крім того, її судять у найбільшому місті Янґоні за законом про офіційні таємниці, через що суть обвинувачень засекречена; повідомляють лише, що за цими обвинуваченнями їй загрожує до 14 років позбавлення волі.

Її юридична команда відкидає всі обвинувачення.

Після військового перевороту в М’янмі, який поклав край десятиліттю мирного розподілу влади між раніше всевладними військовими і демократично обраною владою, країна опинилася в стані хаосу. У боях між силовиками і супротивниками хунти були вбиті сотні демонстрантів, десятки тисяч були вимушені втекти зі своїх домівок.