Проти скинутої військовою хунтою лідерки М’янми розпочинається судовий процес

Проти позбавленої владних повноважень лідерки М’янми Аун Сан Су Чжи сьогодні розпочинається судовий процес.

Су Чжи постає перед судом у столиці Найп’їдо за звинуваченням в незаконному ввезенні портативних радіоприймачів і порушенні протоколів COVID-19 під час минулорічних виборів, на яких її «Національна ліга за демократію» (НЛД) здобула переконливу перемогу.

Разом із нею судитимуть поваленого президента Віна М’їнта і колишнього мера Найп’їдо Міо Аунг.

15 червня має розпочатися окремий процес, де М’їнт звинувачується в підбурюванні до заколоту.

Якщо 75-річна Су Чжи буде визнана винною за всіма пунктами, їй загрожує понад 10 років в’язниці. Вирок очікується наприкінці липня – на початку серпня.

Серед більш ніж 4 тисяч затриманих після військового перевороту у М’янмі на початку року, Су Чжи звинувачують за низкою статтей, зокрема про порушення закону про державну таємницю, про корупцію і підбурювання до заколоту. Її прихильники кажуть про політичне підґрунтя справ.

Військові захопили владу в країні на початку року, заявивши про фальсифікації на виборах, на яких в листопаді перемогла партія Су Чжи. Тодішня виборча комісія заявляла про відсутність фальсифікацій.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, нова виборча комісія, призначена хунтою, заявила, що припинить діяльність «Національної ліги за демократію».

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За даними правозахисників, військові вбили понад 800 людей на протестах у зв’язку з переворотом.