Боррель звинуватив Росію та Китай в блокуванні реакції світу на переворот у М’янмі

Росія та Китай перешкоджають об’єднаній міжнародній реакції на військовий переворот у М’янмі, вважає голова Європейської зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель. Про це він заявив 11 квітня.

На думку дипломата, Євросоюз міг би запропонувати більше економічних стимулів, якщо М’янма повернеться до демократії.

«Не дивно, що Росія та Китай блокують спроби Ради Безпеки ООН, наприклад, запровадити ембарго на поставки зброї», – заявив він.

На думку Борреля, геополітична конкуренція в країні «дуже ускладнить пошук спільної мови, але ми зобов’язані спробувати».

Голова дипломатичної служби ЄС звернув увагу на вбивства цивільних, у тому числі дітей, співробітниками силових відомств.

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«Світ із жахом спостерігає, як армія застосовує насильство проти власного народу», – прокоментував він.

Китай і Росія мають зв’язки зі збройними силами М’янми – обидві країни постачають туди зброю.

Минулого тижня Рада Безпеки ООН закликала звільнити лідерку країни Аун Сан Су Чжи та інших затриманих військовими, але не змогла засудити сам державний переворот.

Військові здійснили переворот у М’янмі 1 лютого, заарештувавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі й інших членів уряду. Відтоді відбуваються протести проти перевороту. Їхніх учасників жорстоко розганяють силовики. За даними AAPP, внаслідок придушення протестів військовими вже загинула щонайменше 701 людина.

Критика з боку міжнародної спільноти і санкції Заходу наразі не змусили хунту змінити курс.