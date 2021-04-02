Рада Безпеки ООН засудила застосування насильства проти демонстрантів у М’янмі

Рада Безпеки ООН засудила застосування насильства проти мирних протестувальників і загибель сотень мирних жителів у М’янмі.

Резолюцію було ухвалено одностайно, однак лише після того, як на вимогу Китаю її «пом’якшили.

«Члени Ради Безпеки висловили глибоку заклопотаність ситуацією, яка стрімко погіршується, і рішуче засудили застосування насильства проти мирних демонстрантів і загибель сотень мирних жителів, включаючи жінок і дітей», – мовиться у заяві від 1 квітня.

Західні країни хотіли послатися на можливі «подальші кроки», які зазвичай означають санкції. Але Китай, сусід М’янми і її близький партнер, заблокував такі вирази, заявили дипломати.

Пекін також зажадав замінити слово «вбивство» сотень мирних жителів на «загибель».

За словами дипломатів, Росія також кілька разів блокувала цей текст, тому що Москва хотіла, щоб резолюція засуджувала смерть силовиків. У заключній заяві міститься заклик, щоб «всі сторони утримувалися від насильства».

Заява була зроблена на наступний день після того, як посланник ООН в Бірмі повідомив Раді Безпеки, що країна стоїть перед загрозою громадянської війни і «кровопролиття неминуче», оскільки військові посилюють репресії проти учасників протестів.

Військові здійснили переворот у М’янмі 1 лютого, заарештувавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі й інших членів уряду. Відтоді відбуваються протести проти перевороту. Їхніх учасників жорстоко розганяють силовики, внаслідок дій яких, за даними спостерігачів, загинули щонайменше 500 людей.

Критика з боку міжнародної спільноти і санкції Заходу наразі не змусили хунту змінити курс.