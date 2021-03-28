Військові командувачі країн світу засудили насильство у М’янмі

Військові командувачі десятка держав засудили насильство проти протестувальників у М’янмі, в ході якого загинули понад 90 людей. Спільну заяву підписали міністри оборони Сполучених Штатів та ще кількох країн НАТО, в тому числі Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Австралії.

На думку підписантів, армія М’янми втратила довіру свого народу.

«Професійні військові дотримуються міжнародних стандартів та відповідають за захист – не насильство щодо людей, яким вони служать», – йдеться в листі, який цитує агенція AFP.

Автори заяви закликають військових «припинити насильство та працювати над відновленням поваги та довіри народу М’янми, втрачених внаслідок власних дій».

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Заява з’явилася після того, як дипломати кількох країн світу висловили гнів вбивствами протестантів 27 березня. Зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен висловив «жах від кровопролиття, вчиненого безпековими силами М’янми».

У День збройних сил 27 березня у М’янмі загинула 91 людина, в тому числі – діти, що викликало швидку міжнародну реакцію і осуд. Кількість жертв від початку перевороту вже оцінюють у понад 400. Повідомляється про арешт понад 2600 людей.

У М’янмі, країні Південно-Східної Азії, щоденно проходять протести після військового перевороту 1 лютого і арешту поваленої лідерки Аун Сан Су Чжі за звинуваченнями, які, за словами її прихильників, є сфабрикованими. Протести проти хунти супроводжуються репресіями.

Лідери хунти заявляють, що вибори в листопаді минулого року, на яких партія Су Чжі здобула впевнену перемогу, були сфальсифіковані.