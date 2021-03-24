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24 березня 2021, Київ 12:49
Новини | Міжнародні

У М’янмі звільнили сотні ув’язнених за участь у протестах – очевидці

Щонайменше 2 тисячі людей потрапили до тюрем в ході придушення протестів проти військового перевороту, мінімум 250 людей були вбиті

Сотні ув’язнених за участь у протестах проти військового перевороту в М’янмі звільнили з тюрми в Янгоні (раніше – Рангун), повідомляють свідки та національні медіа.

Кілька автобусів із людьми виїхали з в’язниці Інсеїн вранці, повідомили очевидці, в тому числі – адвокати кількох затриманих.

Наразі влада офіційно не коментувала цю подію.

М'янма: силовики вбили 38 протестувальників, включно з дітьми (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

М'янма: силовики вбили 38 протестувальників, включно з дітьми (фоторепортаж)

У М’янмі силовики 3 березня убили щонайменше 38 людей під час розгону протестів проти влади військових. Цю інформацію підтвердили в ООН

За даними активістів Асоціації допомоги політичним в’язням, щонайменше 2 тисячі людей потрапили до тюрем в ході придушення протестів проти військового перевороту. Мінімум 250 людей були вбиті силовиками.

Лідери хунти заявляють, що вибори в листопаді минулого року, на яких партія Су Чжі здобула впевнену перемогу, були сфальсифіковані.

Переворот повністю змінив час, коли країна все ж поступово виходила з півстолітнього військового правління.

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