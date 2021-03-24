У М’янмі звільнили сотні ув’язнених за участь у протестах – очевидці

Сотні ув’язнених за участь у протестах проти військового перевороту в М’янмі звільнили з тюрми в Янгоні (раніше – Рангун), повідомляють свідки та національні медіа.

Кілька автобусів із людьми виїхали з в’язниці Інсеїн вранці, повідомили очевидці, в тому числі – адвокати кількох затриманих.

Наразі влада офіційно не коментувала цю подію.

За даними активістів Асоціації допомоги політичним в’язням, щонайменше 2 тисячі людей потрапили до тюрем в ході придушення протестів проти військового перевороту. Мінімум 250 людей були вбиті силовиками.

Лідери хунти заявляють, що вибори в листопаді минулого року, на яких партія Су Чжі здобула впевнену перемогу, були сфальсифіковані.

Переворот повністю змінив час, коли країна все ж поступово виходила з півстолітнього військового правління.