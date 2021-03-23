ЄС і США ввели санкції проти військових М’янми

Європейський союз і Сполучені Штати ввели санкції проти офіційних осіб М’янми у зв’язку з переворотом минулого місяця і подальшим жорстким придушенням протестів.

Європейський союз 22 березня вніс голову хунти М’янми Міна Ауна Хлаїна та дев’ять інших високопоставлених військових разом із головою виборчої комісії країни в чорний список із заморожуванням активів і забороною на видачу віз.

Більшість з цих осіб вже потрапили у список санкцій США. У своєму останньому рішенні Сполучені Штати застосували санкції до начальника поліції М’янми і командувача армійськими спецопераціями, а також двох армійських підрозділів.

У М’янмі, країні Південно-Східної Азії, щоденно проходять протести після військового перевороту 1 лютого і арешту поваленої лідерки Аун Сан Су Чжі за звинуваченнями, які, за словами її прихильників, є сфабрикованими.

Протести проти хунти супроводжуються репресіями: після перевороту було заарештовано понад 2600 людей і щонайменше 250 загинули.

Лідери хунти заявляють, що вибори в листопаді минулого року, на яких партія Су Чжі здобула впевнену перемогу, були сфальсифіковані.

Переворот повністю змінив час, коли країна все ж поступово виходила з півстолітнього військового правління.