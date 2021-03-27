День збройних сил у М’янмі: серед десятків загиблих є діти. На Заході назвали події «терором»

У День збройних сил 27 березня у М’янмі загинули десятки людей, в тому числі – діти, що викликало швидку міжнародну реакцію і осуд.

Асоціація допомоги політичним в’язням М’янми заявляє, що кількість демонстрантів, убитих силовиками, – щонайменше 91. Кількість жертв від початку перевороту вже оцінюють у понад 400. Повідомляється про арешт понад 2600 людей.

Останнє насильство сталося після того, як 26 березня державне телебачення попередило, що учасники протесту мають «винести уроки», інакше «вам може загрожувати небезпека отримати постріл в голову і спину».

Посол США у М’янмі Томас Вайда заявив, що «силовики вбивають неозброєних мирних жителів, в тому числі дітей».

«Це кровопролиття жахливе. Це не дії професійних військових чи поліцейських», – сказав він. Представництво ЄС в цій країні назвало День збройних сил днем «терору і безчинств». Європейський союз і Сполучені Штати раніше ввели санкції проти чиновників, пов’язаних з переворотом і придушенням протестувальників.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що отримала повідомлення про «безліч убитих», в тому числі дітей, вказавши, що «шокована насильством». В ООН заявили про дані щодо масових арештів і кажуть про сотні людей, які були поранені в 40 містах.

В час, коли сили безпеки жорстоко придушували протести, глава хунти, генерал Мін Аун Хлаїнг, виступив з промовою до Дня збройних силь (присвячений початку опору військових японській окупації в 1945 році – ред.), яку транслювали по загальнонаціональному телебаченню, перед тисячами солдатів у Найп’їдо. У своєму виступі глава хунти виправдав повалення обраного уряду і заявив, що армія «прагне об’єднати зусилля з усією нацією для захисту демократії».

В параді у столиці М’янми взяв участь заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін. Раніше він мав зустріч із тамтешньою військовою верхівкою, назвавши цю країну «надійним союзником і стратегічним партнером».

У М’янмі, країні Південно-Східної Азії, щоденно проходять протести після військового перевороту 1 лютого і арешту поваленої лідерки Аун Сан Су Чжі за звинуваченнями, які, за словами її прихильників, є сфабрикованими. Протести проти хунти супроводжуються репресіями.

Лідери хунти заявляють, що вибори в листопаді минулого року, на яких партія Су Чжі здобула впевнену перемогу, були сфальсифіковані.

Переворот повністю змінив час, коли країна все ж поступово виходила з півстолітнього військового правління.