Протести в М’янмі: кількість загиблих перевищила 300 людей

Асоціація допомоги політичним в’язням М’янми заявляє, що кількість демонстрантів, убитих силовиками після воєнного перевороту минулого місяця, перевищила 300 осіб.

Група, яка перевіряє деталі загибелі та арештів, заявила 26 березня, що її дані про 320 загиблих включає лише задокументовані випадки, а фактична кількість жертв «набагато більша».

Згідно з заявою, 25 березня було вбито 11 людей. Свідки та активісти заявили, що 26 березня були розстріляні ще троє людей.

Група також повідомляє про арешт, обвинувачення або засудження майже 3 тисяч внаслідок репресій, здійснених після перевороту 1 лютого.

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Дані активістської групи «Асоціація допомоги політичним в’язням» (AAPP), свідчать, що щонайменше чверть вбитих загинула від пострілів у голову. Це викликає підозру на те, що в них навмисно стріляли так, щоб убити.

Напередодні, 25 березня, Сполучені Штати та Великобританія оголосили жорсткі санкції проти двох конгломератів, які належать військовим, з великими пакетами акцій у багатьох секторах.

Економіка М’янми вже потерпала від пандемії COVID-19, – захворюваність там зросла в другій половині минулого року.

Світовий банк, в рамках загальноазійського огляду, опублікованого 26 березня, прогнозує, що економіка Бірми скоротиться на 10 відсотків у 2021 році після зростання на 1,7% в 2020-му.

У М’янмі, країні Південно-Східної Азії, щоденно проходять протести після військового перевороту 1 лютого і арешту поваленої лідерки Аун Сан Су Чжі за звинуваченнями, які, за словами її прихильників, є сфабрикованими.

Протести проти хунти супроводжуються репресіями: після перевороту було заарештовано понад 2600 людей і щонайменше 250 загинули.

Лідери хунти заявляють, що вибори в листопаді минулого року, на яких партія Су Чжі здобула впевнену перемогу, були сфальсифіковані.

Переворот повністю змінив час, коли країна все ж поступово виходила з півстолітнього військового правління.