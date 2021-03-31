Вашингтон відкликає частину дипломатів з М’янми

Сполучені Штати наказали частині дипломатів та їхнім сім’ям залишити М’янму. Йдеться про представників дипкорпусу, які не виконують базових завдань.

У заяві Державного департаменту США від 30 березня зазначається, що наказ було видано «через COVID-19, а також громадські заворушення та збройне насильство».

У М’янмі тривають масові протести з 1 лютого, коли військові захопили владу в країні.

За даними правозахисників, внаслідок жорстокого розгону акцій протесту загинули щонайменше 500 людей. Лише за минулі вихідні по всій країні було вбито понад 100 протестуючих.

Насильство, здійснене військовими, засудили США, Європейський Союз та низка інших країн. До влади М’янми застосували санкції.

Лідери перевороту заявляють, що вибори у листопаді, на яких перемогла партія Аунг Сан Су Чжі, були сфальсифіковані.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш 29 березня закликав до спільних міжнародних дій з метою тиску на військову хунту М’янми після «абсолютно неприпустимих» вбивств понад сотні протестувальників на вихідних.