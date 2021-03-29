Генеральний секретар ООН назвав «абсолютно неприйнятним» спалах насильства в М’янмі

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніо Гутерріш 29 березня закликав до спільних міжнародних дій з метою тиску на військову хунту М’янми після «абсолютно неприпустимих» вбивств понад сотні протестувальників на вихідних.

Раніше цього ж дня стало відомо про вбивство чоловіка силовиками в місті Рангун.

29 березня, за два дні після найкривавішого дня з часу захоплення влади в країні, тисячі людей знову вийшли на вулиці міст і селищ.

«Абсолютно неприпустимо бачити насильство над людьми на таких високих рівнях, стільки вбитих і таку вперту відмову прийняти необхідність звільнення всіх політичних в’язнів і змусити країну повернутися до серйозного демократичного переходу», – сказав Гутерріш на пресконференції.

Він закликав міжнародну спільноту до більшого тиску для того, щоб «змінити ситуацію».

За даними адвокатської групи «Асоціація допомоги політичним в’язням», після перевороту 1 лютого у М’янмі загинули майже 460 мирних жителів. Лише 27 березня було зареєстровано понад 100 смертей, у тому числі кілька дітей та підлітків.

Понад 2600 людей було заарештовано в результаті жорстокого придушення протестів на повернення до демократії в країні, також відомій як М’янма.

Крім того, гірській східній М’янмі на вихідних почалися сутички між військовими та Армією національного визволення Карен, яка бореться за більшу автономію етносу карен.