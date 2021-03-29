Під час протестів у М’янмі загинули 459 людей – правозахисники

Під час протестів проти військового перевороту у М’янмі станом на 28 березня загинули 459 людей. Про це повідомила Асоціація допомоги політичним в'язням (AAPP).

За даними організації, силовики затримали 2559 учасників демонстрацій, та видали 119 ордерів на арешт.

У День збройних сил 27 березня у М’янмі загинула 91 людина, в тому числі – діти, що викликало швидку міжнародну реакцію і осуд. Кількість жертв від початку перевороту вже оцінюють у понад 400. Повідомляється про арешт понад 2600 людей.

У М’янмі, країні Південно-Східної Азії, щоденно проходять протести після військового перевороту 1 лютого і арешту поваленої лідерки Аун Сан Су Чжі за звинуваченнями, які, за словами її прихильників, є сфабрикованими. Протести проти хунти супроводжуються репресіями.

Лідери хунти заявляють, що вибори в листопаді минулого року, на яких партія Су Чжі здобула впевнену перемогу, були сфальсифіковані.