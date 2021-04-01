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01 квітня 2021, Київ 11:26
Новини | Міжнародні

В ООН попередили про можливу громадянську війну в М’янмі

Військові здійснили переворот у М’янмі 1 лютого. Відтоді в країні відбуваються протести, які жорстоко розганяють силовики

Посол ООН у М’янмі, виступаючи на закритому засіданні Ради безпеки ООН 31 березня, заявила, що країні загрожує громадянська війна, і «кривава бійня є неминучою», в той час, як військові посилюють наступ на протестувальників, які виступили проти державного перевороту.

Крістін Шренер Бургенер закликала міжнародні сили вжити заходів для запобігання лиху, хоча вона не уточнила, що саме слід робити.

Водночас посол ООН заявила, що М’янма «перебуває на межі скочування до неспроможної держави».

Барбара Вудворд, представниця ООН із Великої Британії, яка подала запит на проведення зустрічі, заявила журналістам, що Рада безпеки була «єдиною у своєму осуді» й обговорювала «низку заходів».

Лінда Томас Грінфілд, посол США при ООН, заявила про можливість дій у відповідь, якщо військові в М’янмі не відмовляться від влади.

Якщо «вони продовжать напади, які вони здійснювали на цивільне населення, тоді ми повинні розглянути, що ми можемо зробити більше», – сказала вона журналістам.

Але Китай, найближчий сусід М’янми, виключає будь-які санкції. Росія, інший постійний член Ради безпеки ООН, також, швидше за все, виступить проти будь-яких санкцій щодо хунти.

Військові здійснили переворот у М’янмі 1 лютого, заарештувавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі й інших членів уряду. Відтоді відбуваються протести проти перевороту. Їхніх учасників жорстоко розганяють силовики, внаслідок дій яких, за даними спостерігачів, загинули щонайменше 500 людей.

Критика з боку міжнародної спільноти і санкції Заходу наразі не змусили хунту змінити курс.

М’янма: протести проти військового перевороту тривають, є загиблі – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

М’янма: протести проти військового перевороту тривають, є загиблі – фотогалерея

Всього від початку протестів у М’янмі минулого місяця було вбито понад 120 протестувальників, повідомляють правозахисники

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