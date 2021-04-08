Посла М’янми в Лондоні вигнали з дипмісії після критики хунти

Представники військової хунти М’янми вигнали з посольства країни у Великій Британії голову дипмісії Чжо Зо Міна. Раніше він критикував переворот у М’янмі і закликав звільнити заарештовану лідерку країни Аун Сан Су Чжі.

Дипломат розповів журналістам, що ввечері 7 квітня військовий аташе М’янми в Лондоні наказав співробітникам посольства залишити будівлю. Самому Чжо Зо Міну повідомили, що він більше не обіймає свою посаду. За словами дипломата, він кілька годин намагався потрапити в будівлю, але його так і не впустили. Йому довелося переночувати в машині.

Голова британського МЗС Домінік Рааб засудив захоплення посольства військовими і назвав їхні дії щодо посла цькуванням.

У результаті перевороту в М’янмі 1 лютого владу в країні захопили військові. Вони взяли під варту лідерку країни Аун Сан Су Чжі й інших членів уряду. Військові звинувачують її партію в масштабних фальсифікаціях. Вони розпустили колишній склад виборчкому і мають намір провести через рік нові вибори. У країні почалися масштабні акції проти військових. Від початку перевороту в протестах загинули кілька сотень людей. Захід засудив дії військових.