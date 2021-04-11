М’янма: військові вбили понад 80 протестувальників

Ще понад 80 людей загинули внаслідок придушення протестів проти військового перевороту у М’янмі. За повідомленнями, співробітники сил безпеки відкрили вогонь по протестувальниках у місті Баґо, що поблизу Янґону, 9 квітня, але новини про вбитих з’явилися лише 11 квітня.

Місцева моніторингова група Асоціація допомоги політичним в’язням (AAPP) підтвердила інформацію про вбивство понад 80 людей, але кількість загиблих може виявитися більшою. Після стрілянини військові, яка повідомляється, завантажили тіла вбитих у вантажівки та вивезли до місцевої пагоди.

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Протести в містах та селищах країни переважно починалися як ненасильницькі, але протидія з боку військової хунти змусила частину протестувальників озброюватися мисливськими гвинтівками або саморобною зброєю на кшталт пляшок із запальною сумішшю.

Тим часом кровопролиття та нестабільність у М’янмі впливає також на близько 20 збройних етнічних угруповань, які контролюють окремі території, переважно прикордонні, і протягом років час від часу вступають у протистояння з військовими. Протягом останніх тижнів кілька цих груп перейшли у відритку боротьбу проти військових.

Минулого місяця посол ООН у М’янмі заявив Раді безпеки ООН, що країна «перебуває на межі перетворення на державу, що не відбулася» та наражається на небезпеку громадянської війни.

Військові здійснили переворот у М’янмі 1 лютого, заарештувавши фактичну лідерку країни Аун Сан Су Чжі й інших членів уряду. Відтоді відбуваються протести проти перевороту. Їхніх учасників жорстоко розганяють силовики. За даними AAPP, внаслідок придушення протестів військовими вже загинула щонайменше 701 людина.

Критика з боку міжнародної спільноти і санкції Заходу наразі не змусили хунту змінити курс.