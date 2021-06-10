Проти лідерки М’янми висунули нові звинувачення

Проти позбавленої владних повноважень лідерки М’янми Аун Сан Су Чжи висунуті нові звинувачення в корупції. Як передає агенція Reuters, додаткові кримінальні провадження відкриті і проти низки інших колишніх офіційних осіб з її оточення. Ці рішення стали останніми в списку кримінальних справ, відкритих після військового перевороту в М’янмі 1 лютого.

Підконтрольні нинішньому військовому керівництву ЗМІ повідомили, що нові звинувачення пов’язані з неналежним використанням землі, що належала одній з благодійних організацій, яку очолювала Су Чжи. Їй загрожує ще до 15 років позбавлення волі за новими звинуваченнями.

Серед більш ніж 4 тисяч затриманих після перевороту, Су Чжи звинувачують за низкою статтей, зокрема про порушення закону про державну таємницю і підбурювання до заколоту. Її прихильники кажуть про політичне підґрунтя справ.

Військові захопили владу в країні на початку року, заявивши про фальсифікації на виборах, на яких в листопаді перемогла партія Су Чжи. Тодішня виборча комісія заявляла про відсутність фальсифікацій.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, нова виборча комісія, призначена хунтою, заявила, що припинить діяльність «Національної ліги за демократію».

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За даними правозахисників, військові вбили понад 800 людей на протестах у зв’язку з переворотом.