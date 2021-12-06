М’янма: хунта скоротила термін ув’язнення Аун Сан Су Чжі до двох років

Військова хунта в М’янмі скоротила чотирирічний термін ув’язнення усуненій лідерці Аун Сан Су Чжі до двох років.

Як повідомило державне телебачення країни, це стало можливим через часткове помилування, ухвалене контрольованим військовими урядом.

Винесений політикині раніше вирок, який передбачав чотирирічне ув’язнення, викликав обурення міжнародної спільноти.

У тому числі його розкритикували представники Великої Британії, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, міжнародних організацій, а також Нобелівського комітету, який свого часу присудив їй премію миру.

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Рішення від 6 грудня вважається першим із низки вироків, за якими 76-річна Аун Сан Су Чжі може опинитися за ґратами на десятиліття.

1 лютого військові у М’янмі скинули уряд Аун Сан Су Чжі. Військові заявили, що впевнена перемога її партії «Національна ліга за демократію» на виборах в листопаді минулого року стала результатом масових фальсифікацій.

Після державного перевороту Су Чжі утримують під вартою за низкою звинувачень, серед яких – корупція, фальсифікація виборів, порушення закону про державну таємницю і порушення протоколів надзвичайної ситуації щодо коронавірусу.

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Її команда відкидає всі звинувачення.

Після військового перевороту в М’янмі, який поклав край десятиліттю мирного розподілу влади між раніше всевладними військовими і демократично обраною владою, країна опинилася в стані хаосу. У боях між силовиками і супротивниками хунти були вбиті сотні демонстрантів, десятки тисяч були вимушені втекти зі своїх домівок.