ООН оцінила у 41 млрд дол забезпечення потреб найбільш вразливих верств у 2022 році

Організація Об’єднаних Націй закликає виділити наступного року рекордну суму у 41 мільярд доларів для надання життєво важливої допомоги 183 мільйонам найбільш уразливих категорій людей у 63 країнах світу, в тому числі потроїти допомогу Афганістані, де «потреби стрімко зростають».

У своєму щорічному звіті щодо майбутніх потреб 2 грудня Управління ООН з координації гуманітарної діяльності попередило, що понад 24 мільйони людей в Афганістані – 65 відсотків населення країни – потребуватимуть життєво важливої допомоги, у тому числі близько 9 мільйонів людей, які, ймовірно, опиняться на межі голоду.

Загалом агентства ООН та їхні партнери шукають 4,5 мільярда доларів для допомоги тим, хто цього найбільше потребує в Афганістані у 2022 році. Ця сума втричі більша, ніж торік.

«Відсутність готівки в Афганістані – серйозна перешкода для будь-якого надання послуг. Я сподіваюся, що ми налагодимо це до кінця цього місяця», – заявив журналістам у Женеві голова Управління ООН з координації гуманітарної діяльності Мартін Гріффітс.

Згідно зі звітом ООН, Сирія, Ємен, Ефіопія та Судан також входять до «кризових» країн з потребою в особливому фінансуванні наступного року. За оцінками, загалом 274 мільйони людей у всьому світі потребуватимуть тієї чи іншої форми екстреної допомоги – це на 17 відсотків більше, ніж уже рекордний показник у 2021-му.

41 мільярд доларів, необхідний для найбільш уразливих людей по всьому світу, це удвічі більше, ніж вимагалося лише чотири роки тому. Голод залишається «жахливою перспективою» для 45 мільйонів людей, які живуть у 43 країнах в умовах екстремальних погодних умов, спричинених зміною клімату.

«Кліматична криза насамперед найбільше зачіпає найуразливіших людей у світі. Продовжуються затяжні конфлікти, а в деяких частинах світу, особливо в Ефіопії, М’янмі та Афганістані, загострилася нестабільність», – сказав Гріффітс, додавши, що і пандемія COVID-19 ще не закінчилася, «і бідні країни позбавлені вакцин».

2020 року донори виділили понад 17 мільярдів доларів на проєкти гуманітарної підтримки людей на планеті. Гроші становили менш ніж половину фінансування, запитаного ООН.