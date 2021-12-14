Представниця ООН із прав людини: за десятками позасудових убивств в Афганістані стоїть «Талібан»

Організація Об’єднаних Націй стверджує, що отримала достовірні дані про понад 100 позасудових убивств в Афганістані відтоді, як таліби захопили розорену війною країну в середині серпня. Більшість таких убивств здійснені бойовиками, які вербують хлопців до своїх лав та зневажають права жінок.

Звертаючись до Ради ООН з прав людини в Женеві 14 грудня, заступниця верховного комісара ООН із прав людини Нада аль-Нашиф сказала, що глибоко стривожена постійними повідомленнями про такі вбивства – попри загальну амністію, оголошену новими лідерами Афганістану.

«У період із серпня до листопада ми отримали достовірні звинувачення про понад 100 вбивств співробітників колишніх афганських сил національної безпеки та інших осіб, повʼязаних із колишнім урядом», – сказала аль-Нашиф, додавши, що «щонайменше 72 з цих убивств» приписують «Талібану». «У кількох випадках тіла були публічно виставлені. Це посилило страх у цієї значної категорії населення», – додала доповідачка.

Рух «Талібан» обіцяв загальну амністію після повалення підтримуваного Заходом уряду в Кабулі. Згодом угруповання бойовиків зазнало міжнародної критики через значну кількість повідомлень про позасудові вбивства цивільних та колишніх членів попереднього уряду та збройних сил. Уряд під керівництвом «Талібану» відкинув звинувачення у «серйозних порушеннях прав людини», заявивши, що вони «не ґрунтуються на доказах».