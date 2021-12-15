Правозахисники заявляють про імовірні воєнні злочини в Афганістані

Міжнародна правозахисна група Amnesty International стверджує, що задокументувала катування та позасудові страти, вчинені талібами після захоплення влади в Афганістані.

Бойовики «Талібану» «катували та вбивали представників етнічних та релігійних меншин, колишніх солдатів Афганських сил національної оборони та тих, кого вважали прихильниками уряду», йдеться у звіті Amnesty International, опублікованому 15 грудня.

Докази свідчать, що Афганістану «далеко до плавної передачі влади, про яку говорили представники «Талібану», і «люди Афганістану знову заплатили своїми життями», сказала Аґнес Калламар, генеральна секретарка Amnesty International.

У звіті також говориться, що сили поваленого уряду Афганістану та американські військові несуть відповідальність за атаки, які призвели до «великих страждань цивільного населення» після падіння уряду. Калламар закликала Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі «розслідувати докази всіх можливих воєнних злочинів, куди б вони не вели».