Пентагон: відповідальні за загибель афганців не постануть перед судом

Американським військовослужбовцям, причетним до повітряної атаки в Кабулі, внаслідок якої загинуло 10 афганців, не будуть висунуті кримінальні звинувачення, оголосив 13 грудня представник Пентагону.

Це рішення ухвалене міністром оборони США Ллойдом Остіном за результатами незалежного розслідування інциденту 29 серпня. Тоді внаслідок ракетної атаки з американського безпілотника було вбито 37-річного Земарі Ахмаді, співробітника американської гуманітарної організації, якого помилково визначили як терориста, і ще девʼяти людей, серед яких семеро дітей.

Пентагон тоді оголосив, що ударом вдалося відвернути терористичний напад. Лише два дні до цього внаслідок терористичного акту біля кабульського аеропорту загинули 13 американських військовослужбовців, які забезпечували евакуацію цивільного населення з Кабула, контрольованого талібами. Пізніше Пентагон визнав помилку, це сталося після публікації в газеті New York Times, де йшлося про те, що об'єктом атаки стали мирні жителі.

За словами представників американського оборонного відомства, неправильний висновок був зроблений за результатами повітряної розвідки. Земарі Ахмаді сприйняли за терориста, який завантажував вибухівку у свій пікап, коли насправді він розвозив воду та інші гуманітарні вантажі. У звіті Пентагону йдеться, що американські військовослужбовці припустилися помилок в оцінці розвідданих, також під час ухвалення рішення про удар вони не помітили дітей, які були поблизу. Водночас у діях військових немає ознак воєнних злочинів, вважають автори звіту.

Стівен Квон, голова гуманітарної організації, де працював Земарі Ахмаді, висловив здивування через таке рішення міністра оборони: «Як наші військові могли позбавити життя 10 афганців і не притягнути нікого до відповідальності за цю акцію?»

У жовтні було оголошено, що родинам загиблих буде виплачено компенсацію та надано можливість залишити Афганістан.