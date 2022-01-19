В. о. премʼєра Афганістану закликає до міжнародного визнання влади «Талібану»

Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Афганістану Мулла Мохаммад Хасан Ахунд закликає уряди країн світу офіційно визнати адміністрацію під керівництвом «Талібану», яка захопила владу в країні в серпні. Він сказав на пресконференції в Кабулі, що всі умови для такого визнання виконані.

«Я прошу всі уряди, особливо ісламські країни, розпочати визнання», – сказав 19 січня співзасновник «Талібану», додавши, що ісламістська група виконала всі необхідні умови, відновивши мир і безпеку. Він також закликав до відновлення доступу до заморожених активів Афганістану, які зберігаються за кордоном, і до збільшення гуманітарної допомоги, оскільки країна переживає велику гуманітарну кризу.

«Талібан» перебрав під свій контроль Афганістан після падіння міжнародно визнаного уряду в Кабулі, коли міжнародні сили під проводом США вийшли з країни після 20-річної війни. Жодна країна ще офіційно не визнала нових правителів країни.

Західні країни спостерігають, як поводитиметься цього разу угруповання бойовиків, відоме за неповагою до прав людини під час першого перебування при владі понад 20 років тому. Прагнучи отримати визнання та вкрай необхідну допомогу, «Талібан» указав, що матиме більш помірковану позицію, ніж під час свого попереднього правління, коли він застосовував радикальну форму ісламського права. Але бойовики залишаються під інтенсивним міжнародним тиском через порушення прав людини, зокрема через відсутність прав жінок на освіту, роботу та участь у політичному та соціальному житті.

Після захоплення талібами західні країни на чолі зі Сполученими Штатами заморозили афганські банківські активи на мільярди доларів і припинили фінансування, яке раніше було основою економіки Афганістану. Це призвело до серйозної фінансової кризи, зростання інфляції та безробіття. Більша частина афганців має тепер проблеми з доступністю їжі, води та медичної допомоги.