Афганістан: таліби затримали освітянина, який публічно їх критикував

Таліби затримали відомого професора Кабульського університету після того, як він публічно розкритикував уряд, очолюваний «Талібаном», під час теледебатів у прямому ефірі.

Професора Файзуллу Джалала затримали 8 січня у його будинку в Кабулі і відвезли в невідомому напрямку, підтвердила афганській службі Радіо Свобода його дочка Хасіна Джалал.

Під час телевізійної трансляції 20 листопада торік професор права та політології розкритикував талібів і вступив у палку суперечку з одним із гостей шоу, речником «Талібану» Мохаммадом Наїмом.

«Я відчуваю біль через нинішню ситуацію в Кабулі», – сказав Джалал.

Він звинуватив «Талібан» у монополізації влади та придушенні свободи слова.

«Людям нема чого їсти. Яка це безпека? Ніхто нічого не може сказати», – додав він.

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Науковець також обізвав Наїма «телям» – образа в Афганістані, що означає «дурень». Це сталося після того, як Наїм поставив під сумнів психічне здоров’я Джалала і стверджував, що він комуніст.

Кліпи з коментарями Джалала стали вірусними в соціальних мережах, де багато афганців схвально відгукувалися про його хоробрість. На знак солідарності деякі афганці розмістили його фотографію на своїх профілях.

Відповідаючи на обурення з приводу арешту Джалала, головний речник Талібану Забіхулла Муджахід написав у твіттері, що професора заарештували за безпідставні заяви та підбурювання людей проти «Талібану».

Муджахід також поділився скріншотами з непідтвердженого облікового запису Twitter, який, за його словами, належить Джалалу. Профіль містив серйозні звинувачення на адресу Талібану.

Однак Хасіна Джалал назвала обліковий запис, який таліби приписують її батькові, фейковим. Пізніше він був видалений чи то його власником, чи то соцмережею.

Професор Кабульського університету відомий своєю відвертою критикою лідерів країни, в тому числі колишніх президентів, підтримуваних міжнародною спільнотою – Хаміда Карзая та Ашрафа Гані. Протягом багатьох років він брав участь у численних теледебатах в Афганістані.

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«Протягом останніх 20 років і навіть до того професор боровся за справедливість і верховенство права в Афганістані і був критиком попередніх режимів і урядів. Після того, як він жорстко критикував нинішній режим, його переслідували, а його життя піддане небезпеці», – сказала його дочка.

У відповідь на арешт звичайні афганці та багато міжнародних правозахисних організацій виступили на підтримку Джалала, дехто називав його голосом афганського народу.

«Файзулла Джалал протягом двох десятиліть засуджував і критикував американців, Гані та Карзая. Але він не був затриманий. Він виступив проти талібів — лише один раз — і тепер він за ґратами», — прокоментував репортер New York Times Шаріф Хасан.

Заступниця директора організації Human Rights Watch по Азії Патрісія Ґоссман звинуватила «Талібан» у тому, що він «сприймає будь-яку критику як загрозу, як і всі автократичні режими».

Джалал є також чоловіком однієї з перших жінок-кандидаток у президенти Афганістану Масуди Джалал, яка балотувалася проти колишнього президента Хаміда Карзая в 2004 році.