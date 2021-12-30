Гані в інтерв’ю BBC пов’язав повалення свого уряду в Кабулі з мирною угодою Трампа й талібів

Колишній президент Афганістану Ашраф Гані дав інтерв’ю британському мовнику BBC, в якому прокоментував свій раптовий від’їзд з Кабула в серпні на тлі наступу руху «Талібан».

В інтерв’ю експрезидент висловив думку, що падіння його міжнародно визнаного уряду було спричинене угодою тодішнього президента США Дональда Трампа з лідерами «Талібану».

«Замість мирного процесу ми отримали процес виходу (американських військ – ред.)», – сказав Гані, додавши, що спосіб укладення угоди «стер» його адміністрацію.

Водночас він зазначив, що частково поділяє провину за падіння Кабула через свою довіру «нашому міжнародному партнерству», і що зрештою в країні відбувся «насильницький переворот, а не політична угода чи політичний процес, до якого люди були б залучені».

У інтерв’ю BBC експрезидент сказав, що 15 серпня втік з Афганістану, щоб уникнути кровопролиття та знищення Кабула, оскільки конкуруючі угруповання бойовиків сунули на місто. Ця його заява не підтверджується іншими доказами.

Він також заперечив заяви іншого колишнього лідера Афганістану Хаміда Карзая про те, що угода про мирну передачу влади була зруйнована. Він також відкидає чутки про те, що залишив країну з мільйонами доларів вкрадених коштів.

«Дві різні фракції «Талібану» наближалися з двох різних напрямків. І ймовірність масштабного конфлікту між ними, який знищить п’ятимільйонне місто і втягне людей у хаос, була величезною», – сказав він в інтерв’ю, яке транслюється 30 грудня.

Гані додав, що не знав, куди саме прямує, і, лише коли його літак злетів, дізнався, що він залишає Афганістан.

Зрештою Гані прилетів до Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), де отримав політичний притулок.

Колишній співробітник Світового банку та декан Кабульського університету, 72-річний Гані став президентом після суперечливих виборів у 2014 році, які потребували посередництва Заходу для встановлення результату.

Його уряд брав участь у переговорах з представниками талібів у Досі, які розпочалися наприкінці 2020 року, хоча таліби продовжували свою кампанію насильства протягом більшої частини процесу.

Після того, як 30 серпня виведення міжнародних сил було оголошено завершеним, президент США Джо Байден заявив, що очікував, що афганський уряд «протримається протягом періоду часу після виведення військ», втім, цей прогноз не справдився.

15 серпня радикальний ісламістський рух «Талібан», визнаний у багатьох країнах світу, включно з Росією, терористичним, без бою захопив столицю Афганістану Кабул. Президент Ашраф Гані залишив країну, заявивши, що хоче уникнути великої гуманітарної катастрофи. Афганістан фактично повністю опинився під контролем талібів.