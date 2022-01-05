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Новини | Суспільство

Звільнений дипломат влаштував бійку в посольстві Афганістану в Римі

До посольства в Римі довелося викликати італійську поліцію

Посольство Афганістану в Римі повідомило 5 січня, що було змушене викликати італійську поліцію на допомогу після того, як звільнений афганський дипломат напав на посла.

Як заявили в посольстві, колишній дипломат, ідентифікований як Мохаммад Фагім Кашаф, увійшов до будівлі посольства днем раніше, стверджуючи, що його призначила послом адміністрація угруповання «Талібан», яке захопило владу в Кабулі в серпні минулого року.

У заяві дипломатичного відомства йдеться, що Кашаф «напав на посла у присутності співробітника посольства, але посол захистився і викликав італійську поліцію».

Зазначається, що Кашафа в супроводі поліції вивели з посольства.

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Посольство в Італії, як і багато інших дипломатичних представництв Афганістану, залишається в непевному стані. Більшість співробітників все ще лояльні до підтримуваного Заходом уряду, поваленого «Талібаном».

Згідно з заявою, Кашаф нещодавно втратив роботу через «недотримання національних цінностей і цінностей Ісламської Республіки Афганістан». Ісламська Республіка Афганістан – це міжнародно визнана назва країни, яку таліби називають «Ісламським Еміратом Афганістан».

У Кабулі речник міністерства закордонних справ уряду, створеного «Талібаном», заперечив призначення Кашафа послом, але також заявив, що його не звільняли.

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Абдул Кахар Балхі сказав, що записи міністерства показують, що Кашаф був призначений першим секретарем посольства в Римі в грудні 2020 року за контрактом, дійсним до грудня наступного року.

«Але міністерство також не призначало його послом посольства Афганістану в Римі. Контракт Кашафа є дійсним, і його розірвання є незаконним», – йдеться в заяві Балхі.

Уряд під керівництвом «Талібану», який не визнається жодною країною, не призначав нових дипломатичних представників до більшості афганських дипломатичних місій за кордоном.

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