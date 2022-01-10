Таліби заявили, що провели зустріч із лідерами афганського опору в Ірані

Очолюваний рухом «Талібан» уряд в Афганістані повідомив, що його делегація на чолі з виконувачем обов’язків міністра закордонних справ Аміром Ханом Муттакі зустрілася з лідерами опору Ахмадом Масудом та Ісмаїлом Ханом в Ірані.

«Так, ми зустрілися з Ахмадом Масудом, командувачем Ісмаїлом Ханом та іншими афганцями. Ми запевнили їх усіх, що вони можуть повернутися і жити в Афганістані без турбот», – сказав Муттакі у відео, опублікованому 10 січня Мохаммадом Наїмом, речником офісу «Ісламського емірату» (так таліби називають Афганістан) в Катарі.

Ані Масуд, ані Хан не підтвердили зустрічі з талібами.

Делегація «Талібану» 8 січня вирушила з Кабула до Тегерана, щоб зустрітися з іранськими чиновниками з низки питань.

«Під час цього візиту обидві сторони обговорюватимуть політичні, економічні, транзитні питання, а також (афганських – ред.) біженців», – сказав Хафіз Зія Ахмад, заступник речника міністра закордонних справ уряду, очолюваного «Талібаном».

Масуд, син відомого ватажка опору Радянському Союзу та «Талібану» Ахмада Шаха Масуда, є головою Національного фронту спротиву Афганістану, який об’єднує опозиційні сили на півночі країни.

Як повідомляється, Ісмаїл Хан – колишній губернатор провінції Герат і впливовий польовий командир, зараз живе в Ірані після того, як був захоплений у полон, а потім звільнений талібами після падіння Герата під наступом талібів у серпні.