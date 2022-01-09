Пакистан: офіцер безпекової служби застрелив трьох товаришів і наклав на себе руки

Офіцер однієї з парамілітарних безпекових служб Пакистану вчинив самогубство після того, як відкрив вогонь і застрелив щонайменше трьох солдат поблизу кордону з Афганістаном.
Про це повідомила влада північнозахідного району Хайбер-Пахтунхва місцевій службі Радіо Свобода 9 січня.
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За даними місцевих посадовців, чоловік відкрив вогонь на території військового комплексу, після чого спрямував зброю на себе.
Місцева влада підтвердила, що до Об’єднаного військового шпиталю в столиці провінції Пешаварі доправили щонайменше чотирьох загиблих.
Мотиви стрільця наразі невідомі.
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