Пакистан: офіцер безпекової служби застрелив трьох товаришів і наклав на себе руки

Офіцер однієї з парамілітарних безпекових служб Пакистану вчинив самогубство після того, як відкрив вогонь і застрелив щонайменше трьох солдат поблизу кордону з Афганістаном.

Про це повідомила влада північнозахідного району Хайбер-Пахтунхва місцевій службі Радіо Свобода 9 січня.

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За даними місцевих посадовців, чоловік відкрив вогонь на території військового комплексу, після чого спрямував зброю на себе.

Місцева влада підтвердила, що до Об’єднаного військового шпиталю в столиці провінції Пешаварі доправили щонайменше чотирьох загиблих.

Мотиви стрільця наразі невідомі.