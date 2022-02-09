Таліби просять про допомогу через погіршення гуманітарної ситуації в Афганістані

Делегація руху «Талібан», який має повноту влади в Афганістані, планує зустрітися з представниками Червоного Хреста та швейцарських та європейських чиновників у Женеві для переговорів щодо допомоги на тлі швидкого погіршення гуманітарної ситуації в Афганістані.

Geneva Call, фонд, який працює для захисту цивільного населення під час конфлікту, проводить конференцію за зачиненими дверима, яка триватиме до 11 лютого. Конференція спрямована на активізацію надання гуманітарної допомоги країні, йдеться у заяві Geneva Call.

Тижнева конференція є другою, на якій представники талібського уряду Афганістану беруть участь у гуманітарних переговорах, організованих європейською країною. Міністерство закордонних справ Швейцарії наполягало на тому, що присутність делегації в Швейцарії не означає визнання уряду, очолюваного «Талібаном».

У січні уряд під керівництвом «Талібану» відправив делегацію з 15 членів до Осло для аналогічних закритих переговорів із західними дипломатами.

Міжнародна допомога впродовж останніх місяців практично припинилася, попри швидке погіршення гуманітарної ситуації в Афганістані.