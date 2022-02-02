Афганістан: таліби звільнили двох затриманих у Кабулі журналістів

Таліби звільнили двох місцевих журналістів із приватного телеканалу «Аріана» через два дні після того, як їх затримали з невідомих причин. Про це повідомило у середу керівництво телеканалу в твітері.

«Нарешті «Талібан» звільнив Аслама Еджаба та Варіса Хасрата. Вони перебували під арештом «Талібану» протягом двох ночей», – йдеться в повідомленні.

Хасрат – продюсер політичного відділу телеканалу «Аріана», Еджаб багато років багаторічний працівник економічного відділу новин.

За повідомленнями, журналістів затримали озброєні таліби біля воріт каналу 31 січня. Це сталося наступного дня після того, як один із гостей розкритикував режим талібів під час дебатів у прямому ефірі, що транслювалися «Аріаною». Частину дебатів активно поширювали у соціальних мережах.

Таліби заарештовують протестувальників, активістів за права жінок та журналістів відтоді, як повернули собі владу у серпні минулого року. Деякі зі звільнених журналістів повідомили, що їхнє обладнання було конфісковано, а вони піддавалися жорстокому поводженню та катуванням.