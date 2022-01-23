У Норвегії починаються перемови між талібами та представниками громадянського суспільства Афганістану

Перша делегація адміністрації «Талібану», яка відвідала Європу після повернення цього руху до влади в Афганістані, розпочала переговори 23 січня з представниками афганського громадянського суспільства щодо прав людини, повідомило міністерство закордонних справ Норвегії.

Делегація на чолі з виконувачем обов’язків міністра закордонних справ від талібів Аміром Ханом Муттакі мала присвятити перший день свого триденного візиту переговорам із жінками-активістками та журналістами, зокрема, перед зустріччю із західними дипломатами 24 та 25 січня.

Міністерство закордонних справ Норвегії повідомило, що делегація Талібану також зустрінеться з афганцями в Норвегії, в тому числі «жінками-лідерками, журналістами та людьми, які займаються, поміж іншого, правами людини й гуманітарними, економічними, соціальними та політичними питаннями».

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Делегація США на чолі зі спеціальним представником по Афганістану Томом Вестом планує обговорити «формування представницької політичної системи, реагування на невідкладні гуманітарні та економічні кризи, проблеми безпеки та боротьби з тероризмом і права людини, особливо освіту для дівчат і жінок». Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Державним департаментом США.

21 січня міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт наголосила, що візит «не є легітимацією чи визнанням Талібану, але необхідно говорити з тими, хто сьогодні фактично керує країною».

«Ми вкрай стурбовані серйозною ситуацією в Афганістані», – сказал Хюітфельдт, зазначивши, що економічні та політичні умови створили «повномасштабну гуманітарну катастрофу для мільйонів людей», які страждають від голоду в країні.

За інформацією телекомпанії NRK, чи будуть таліби також розмовляти з Хюітфельдт під час свого візиту, залежить від того, як пройдуть перші зустрічі.

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Колишня міністерка шахт і нафти Афганістану Наргіс Нехан, яка зараз живе в Норвегії, повідомила AFP, що відмовилася від запрошення до участі в переговорах.

Вона сказала, що побоюється, що переговори «нормалізують Талібан» і зміцнять цей рух, хоча вони «не можуть змінитися».

«Якщо ми подивимося на те, що сталося під час переговорів за останні три роки – «Талібан» продовжує отримувати те, чого вони вимагають від міжнародного співтовариства та афганського народу, але немає жодної речі, яку вони надали б зі свого боку», – сказала вона.

Норвегія – скандинавська країна, у якій вручають Нобелівську премію миру – в минулому долучалася до зусиль із мирного врегулювання в низці країн, зокрема, в Мозамбіку, Афганістані, Венесуелі, Колумбії, Ізраїлі та на палестинських територіях, а також Сирії.