12 «Русланів». «Схеми» відшукали по світу російські літаки, які хоче конфіскувати Україна 

21 березня український суд ухвалив рішення – заарештувати 12 літаків АН-124-100 «Руслан», якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник «Волга-Днепр».

За версією офіційного українського слідства, «Волга-Днепр» незаконно надав дозвіл на продовження польотів «Русланів». Що також загрожує безпеці перевезень і людей.

Єдиний, хто має право надавати такий дозвіл – це їхній розробник ДП «Антонов». Це стверджують на самому українському державному підприємстві.

Ключову роль у незаконному наданні відповідного дозволу відіграла компанія з німецькою юрисдикцією – яка, як виявили журналісти, входить до групи компаній тієї самої «Волга-Днепр».

«Схеми» (Радіо Свобода) проаналізували судове рішення, яке отримали у своє розпорядження, а також встановили, де знаходяться літаки АН-124-100, якими володіє російська «Волга-Днепр».

Шість із них – в Росії, один борт – в Туреччині, а решта чотири – в Європі та Канаді.

Наразі українські правоохоронці у співпраці із колегами з Європи, США та Канади вживають заходів для арешту цих літаків, а також розробляють універсальний правовий механізм, який дозволить у подальшому конфіскувати ці літаки на користь України.

Проблеми для «Волга-Днепр»

«Волга-Днепр» – найбільший приватний вантажний авіаперевізник РФ. У березні він практично повністю втратив можливість здійснювати комерційні рейси. Хоча ще в січні, за даними Росавіації, він забезпечував майже половину усіх комерційних авіаперевезень на російському ринку.

Причиною цього стало закриття повітряного простору Європи, Америки та Канади для російських літаків. А згодом – і заборона авіарегуляторами Великобританії та Німеччини діяльності британської CargoLogicAir та німецької CargoLogic Germany – дочірніх підприємств «Волга-Днепр». Також 14 березня Європейська агенція з питань безпеки авіаперельотів (EASA) призупинила дію сертифікатів для авіакомпаній РФ, серед яких була й «Волга-Днепр».



За оцінкою професора авіаційних фінансів Embry-Riddle Aeronautical University Віталія Гужви, якщо льотні санкції проти «Волга-Днепр» не скасують, компанія втратить близько $1,5 млрд прибутку на рік.



Водночас персональні санкції проти власника «Волга-Днепр» росіянина Олексія Ісайкіна ані Європа, ані США не вводили.

Арешт «Русланів»

Як з’ясували «Схеми», свою спробу обмежити пересування літаків «Волга-Днепр» зробили й українські правоохоронці. 21 березня Святошинський районний суд Києва за клопотанням Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ухвалив рішення: накласти арешт на 12 «Русланів», якими володіє «Волга-Днепр». Ця ухвала є у розпорядженні «Схем». В основі рішення – кримінальне провадження, яке Національна поліція разом із прокуратурою розслідують ще з 2018 року.

За версією Нацполіції, службові особи «Волга-Днепр» самовільно, використовуючи підроблені документи, продовжили термін придатності літаків АН-124-100, які експлуатує «Волга-Днепр». Іншими словами – дозволили продовжувати польоти.



Ключову роль у цьому відіграла німецька компанія AMTES GmbH. Саме її висновок про те, що строк служби «Русланів» можна продовжувати, затвердило Федеральне агентство повітряного простору РФ (Росавіації).

Яким чином це стало можливим?

АMTES GmbH оголосила себе «розробником модифікації» літака АН-124-100, який начебто має право це вирішувати.

«При цьому саме ДП «Антонов», як розробник, є утримувачем сертифікату на літаки АН-124-100, а тому будь-які підприємства-виробники, які без погодження з ДП «Антонов» здійснюють внесення змін в типову конструкцію повітряних суден, зокрема продовження ресурсу повітряного судна АН-124-100, ставлять під загрозу безпеку експлуатації даних літаків», – йдеться в ухвалі Святошинського суду.



«Саме розробник встановлює правила і сам розробник може або сам робити продовження льотної придатності, або делегувати це третій стороні. Що стосується радянської школи літакобудування – вони нікому це право не делегували. Для виробника (ДП «Антонов» – ред.) в останні тридцять років це стало засобом до існування», – розповідає експерт з авіаційного права, директор консалтингової компанії Friendly Avia Support Олександр Ланецький.



У 2018 році українські правоохоронці кваліфікували цю справу за статтею – «порушення правил повітряних польотів» (ч.1 ст. 281 ККУ). Тоді в AMTES повідомили, що про справу їм нічого невідомо. Там також заперечили будь-які фальсифікації. «Усі документи, що підтверджують льотну придатність літака Ан-124-100, видані компетентними органами Російської Федерації та повністю відповідають міжнародному праву», – йшлося у повідомленні AMTES.



У 2017 році AMTES GmbH, як йдеться на сайті компанії, отримала сертифікат «Організації-Розробника модифікацій літака Ан-124-100».

Хто його видав?



Зазначено, що компанія отримала документ від Міністерства транспорту Російської Федерації.

Натомість, за версією офіційного українського слідства, ДП «Антонов» нікому не передавав технічних даних стосовно характеристик, систем та льотної придатності літаків типу Ан-124-100, а тому продовжувати термін служби «Русланів» може тільки це українське державне підприємство.

Хто стоїть за німецькою компанією?

До 2015 року, за даними німецького реєстру юридичних осіб North Data, фірма мала назву Volga-Dnepr Technics GmbH, а її керівниками були громадяни Російської Федерації. За даними українського слідства, AMTES входить до групи «Волга-Днепр». Таку ж інформацію AMTES публікував на офіційному сайті.

Керує компанією громадянка Німеччини Крістіна Вермейн-Вольман, хоча в самій компанії, за даними LinkedIn, продовжують працювати росіяни. Зокрема, Ігор Токарєв, який у 2003 році працював в аеропорту «Шереметьєво» в Москві, уже понад 8 років обіймає в AMTES посаду аудитора.



Також Крістіна Вермейн-Вольман керує німецькою фірмою Ruslan SALIS GmbH, яка знаходиться за однією адресою з німецькою «дочкою» «Волга-Днепр» CargoLogic Germany GmbH.



«Схеми» зателефонували до офісу компанії AMTES у Німеччині, де контакти журналістів разом із запитаннями передали юридичному відділу. До публікації матеріалу відповіді звідти не надали.

Дві спроби

Перша спроба України арештувати «Руслани» була ще у 2019 році. Подільський районний суд на прохання Нацполіції Києва наклав арешт на п’ять АН фірми «Волга-Днепр», заборонивши їй, а також третім особам вчиняти будь-які дії, спрямовані на експлуатацію, посадку та зліт літаків АН-124-100.



Але цю ухвалу фактично не виконали – за даними сайтів з моніторингу повітряних суден, літаки так само продовжували здійснювати рейси.

З початком повномасштабної військової агресії Росії проти України питання арешту цих літаків знову актуалізувалося. Справу перекваліфікували на суворішу статтю кримінального кодексу, а саме «зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків» і збільшили кількість літаків. Таким чином вже Святошинський суд Києва ухвалив арештувати не п’ять, а 12 літаків АН-124-100 «Руслан», які знаходяться у власності «Волга-Днепр».

Згідно з ухвалою суду, літаки підлягають передачі в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Вже 23 березня слідчий Національної поліції надіслав лист до Міністерства закордонних справ України і Офісу генерального прокурора з проханням вжити відповідних заходів для арешту цих літаків.

В ухвалі вказано бортові номери літаків. Це дозволило «Схемам» за допомогою системи моніторингу повітряних суден FlightRadar24 встановити, де зараз перебувають 11 з 12 АН.

Де знаходиться «Руслан» з бортовим номером RA-82068 – точно невідомо. У FlightRadar24 таких даних немає. Це може означати, що за останні три роки рейсів він не здійснював. Востаннє його помічали в повітряному просторі Пермі (Росія) у листопаді 2018-го року.

Решта 11 «Русланів»

Шість літаків наразі перебувають у Росії. Борти RA-82044, RA-82047, RA-82077 та RA-82081 – зараз в аеропорту Ульяновська, ще одне повітряне судно з бортовим номером RA-82074 – у Казані.

«Руслан» з бортовим RA-82042 стоїть у місті Новосибірськ. Ще у 2020-му році він здійснив там аварійну посадку через проблеми із двигуном і відтоді не злітав.

Ще один «Руслан» – в Туреччині, а решта чотири – в Європі та Канаді.

АН з бортовим номером RA-82079 31 березня приземлився в Стамбулі у Туреччині.

Інші літаки через закриття повітряного простору та призупинення Європейською агенцією з питань безпеки авіаперельотів (EASA) дії сертифікатів у «Волга-Днепр», «застрягли» в аеропортах європейських міст та Канади.



Зокрема, три АН-124-100 з бортовими номерами RA-82043, RA-82045 та RA-82046, заарештовані українським судом, за даними FlightRadar24, стоять в аеропорту Лейпцига у Німеччині. Останній з них прилетів туди 28 січня.

Ще один літак «Волги-Днепр» з бортовим номером RA-82078 нині перебуває в аеропорту Торонто у Канаді. Останній свій рейс перед блокуванням повітряного простору літак здійснив з аеропорту Анкоридж у США.

Український арешт. Що далі?

Виконати рішення українського суду і заарештувати «Руслани», які зараз у Росії, практично неможливо, розповідає керівник юридичного управління НАЗК Ярослав Любченко.



«У міжнародному праві існує так званий «принцип суверенітету». Тобто держава реалізує свої повноваження на своїй території, і ніхто не може і змусити її вчинити певні дії. Водночас якщо на такі активи буде накладено арешт в якійсь конкретній країні, то Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах може дозволити арешт таких активів на території європейських країн», – каже Любченко.

Між Україною і європейськими країнами та Канадою існують міжнародні угоди про правове співробітництво. Таким чином, виконання рішення українського суду на територіях цих країн цілком реальне, кажуть в НАЗК.



«Якщо існує ухвала суду про арешт, що означає, що цей актив – це об’єкт певного злочину, то в такому випадку він може бути заарештований. Більше того, самі правоохоронні органи тих країн, до яких ми будемо звертатися, вони самостійно можуть розслідувати злочини за тими самими доказами й умовами, які передано нашою стороною, і виносити вироки», – каже керівник юридичного департаменту НАЗК Ярослав Любченко.

Для того, щоб арешт літаків відбувся, потрібно, щоб аналогічні рішення про цей арешт винесли місцеві суди тих країн, де стоять ці АН.



«Суд має визнати, що це було незаконно, і ці літаки здійснювали перельоти без льотної придатності, що є кримінальним правопорушенням. І тоді вже буде дві справи, одна – кримінальне правопорушення, яке вчинили чиновники, топ-менеджмент компанії, а інша – збитки, яких зазнав «Антонов», – каже Ланецький.



У ДП «Антонов» свої збитки – від усунення від повноважень з продовження строку льотної придатності літаків – оцінили у 5 млн доларів.

«Схеми» надіслали запит до Офісу генерального прокурора та МЗС України з проханням повідомити, чи отримали вони лист слідчого Національної поліції з судовою ухвалою про арешт АН «Волги-Днепр», і, якщо так, то чи передали його у посольства інших країн, де стоять літаки. Редакція чекає на відповідь.

Джерела журналістів в українських дипломатичних відомствах повідомили, що в МЗС Канади відповідний запит вже надійшов.

Конфіскація на користь України

За яких умов можлива конфіскація літаків «Волги-Днепр» на користь України?

В НАЗК повідомили, що українські правоохоронці спільно з робочими групами ЄС, США та Канади вже розробляють універсальний механізм конфіскації – міжнародної правової угоди, яка дозволить вилучати заморожені російські активи на користь України.

«Активи, які потенційно можуть бути конфісковані, вони мають бути або предметом злочину, або інструментом злочину. Або це можуть бути активи, які заморожені на даний момент, але за рахунок того, що особу звинувачують у фінансових злочинах, є можливим цивільний позов до такої особи щодо стягнення таких активів – у неї такі активи можуть бути конфісковані», – розповідають у НАЗК.



Орієнтовна вартість одного літака «Руслан», за словами адвоката Романа Марченка, який представляє інтереси ДП «Антонов» – близько 70 млн доларів. Таким чином, якщо вдасться конфіскувати принаймні ті літаки, які знаходяться в Європі та Канаді, то їхня загальна вартість складе близько 280 мільйонів доларів або понад 8 мільярдів гривень.