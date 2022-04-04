ОГП відкрив провадження через ракетний обстріл Одеси

Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами критичної інфраструктури в Одесі 3 квітня постраждала одна людина, знищені резервуари з пальним, пошкоджені господарські будівлі і газові комунікації, зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури, повідомив Офіс генпрокурора 4 квітня.

В ОГП розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни збройними силами РФ.

«За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу і нафтосховищ в Одесі. Внаслідок удару знищено резервуари з пальним, пошкоджено господарські будівлі і газові комунікації. Одного громадянина госпіталізовано до лікарні з пораненнями, інформація щодо загиблих – відсутня. Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події проводять необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС, додали в ОГП.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.