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ОГП відкрив провадження через ракетний обстріл Одеси

В ОГП розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни збройними силами РФ

Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами критичної інфраструктури в Одесі 3 квітня постраждала одна людина, знищені резервуари з пальним, пошкоджені господарські будівлі і газові комунікації, зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури, повідомив Офіс генпрокурора 4 квітня.

В ОГП розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни збройними силами РФ.

«За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу і нафтосховищ в Одесі. Внаслідок удару знищено резервуари з пальним, пошкоджено господарські будівлі і газові комунікації. Одного громадянина госпіталізовано до лікарні з пораненнями, інформація щодо загиблих – відсутня. Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події проводять необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС, додали в ОГП.

Міністерство оборони Росії 3 квітня заявило, що російські військові завдали ударів по Одесі з кораблів і літаків. Мер Одеси Геннадій Труханов вранці 3 квітня заявив, що удари були завдані по «об’єктах критичної інфраструктури».​
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