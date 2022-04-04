ОГП відкрив провадження через ракетний обстріл Одеси

Внаслідок ракетного обстрілу російськими військами критичної інфраструктури в Одесі 3 квітня постраждала одна людина, знищені резервуари з пальним, пошкоджені господарські будівлі і газові комунікації, зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури, повідомив Офіс генпрокурора 4 квітня.
В ОГП розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни збройними силами РФ.
«За даними слідства, вранці 3 квітня 2022 року військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по території нафтопереробного заводу і нафтосховищ в Одесі. Внаслідок удару знищено резервуари з пальним, пошкоджено господарські будівлі і газові комунікації. Одного громадянина госпіталізовано до лікарні з пораненнями, інформація щодо загиблих – відсутня. Також через ракетний обстріл зазнали суттєвих руйнувань об’єкти цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.
Наразі на місці події проводять необхідні слідчі дії, працюють співробітники ДСНС, додали в ОГП.Міністерство оборони Росії 3 квітня заявило, що російські військові завдали ударів по Одесі з кораблів і літаків. Мер Одеси Геннадій Труханов вранці 3 квітня заявив, що удари були завдані по «об’єктах критичної інфраструктури».
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