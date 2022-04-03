Удари по Одесі пошкодили нафтове сховище та НПЗ – голова ОДА

Обстріли Одеси російськими військами вранці 3 квітня пошкодили нафтове сховище та нафтопереробний завод, повідомив голова обласної державної адміністрації Максим Марченко. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«Вранці противник здійснив ракетний удар по Одесі, пошкоджено нафтосховище на нафтопереробний завод. Дякувати Богу, постраждалих нема. Нами було виявлено факти, коли певні особи фіксували місця попадання ракет. Вони вже затримані СБУ та понесуть відповідне покарання», – повідомив Марченко.

Він також прокоментував останні повідомлення про ймовірне вторгнення до Одещини російських військ із боку окупованого Придністров’я.

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«Нам відомо про підготовку росіян у цьому регіоні. Ці дії спрямовані на сковування частини військ в Одещині, щоб завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруженість залишається, але в найближчі дні загроза вторгнення малоймовірна», – сказав голова ОДА.

За його словами, сили оборони контролюють ситуацію в області.

Міністерство оборони Росії вранці 3 квітня заявило, що російські військові завдали ударів по Одесі з кораблів і літаків. Мер Одеси Геннадій Труханов вранці заявив, що удари були завдані по «об’єктах критичної інфраструктури».