Обстріли Миколаєва: одна людина загинула, 11 госпіталізовані – голова ОДА

Внаслідок обстрілів Миколаєва 3 квітня 14 людей були доставлені до лікарень, з них 11 госпіталізовані, повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

«11 госпіталізовані, серед них дитина 15 років середнього ступеню тяжкості. Завтра операція», – написав Кім у своєму телеграмі.

Згодом він уточнив, що одну людину врятувати не вдалося.

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Російські військові 3 квітня завдали ракетного удару по Миколаєву.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.