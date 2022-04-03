Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Мер Миколаєва повідомив про ракетні удари по місту

Пошкоджена авіаударом будівля Миколаївської ОДА, 29 березня 2022 року

Російські військові 3 квітня завдали ракетного удару по Миколаєву, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення», – написав мер у фейсбуці.

Про жертви чи руйнування він не повідомив.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Росії заявило, що російські військові завдали ударів по Одесі з кораблів і літаків. За повідомленням, яке цитують російські ЗМІ, обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів в районі Одеси.

Українська влада інформації про конкретні руйнування після російського удару по Одесі не повідомляла.

Мер Одеси Геннадій Труханов вранці заявив, що удари були завдані по «об’єктах критичної інфраструктури». За попередніми даними, жертв немає, додав він.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG