Мер Миколаєва повідомив про ракетні удари по місту

Російські військові 3 квітня завдали ракетного удару по Миколаєву, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення», – написав мер у фейсбуці.

Про жертви чи руйнування він не повідомив.

Раніше сьогодні Міністерство оборони Росії заявило, що російські військові завдали ударів по Одесі з кораблів і літаків. За повідомленням, яке цитують російські ЗМІ, обстріляли нафтопереробний завод і сховища паливно-мастильних матеріалів в районі Одеси.

Українська влада інформації про конкретні руйнування після російського удару по Одесі не повідомляла.

Мер Одеси Геннадій Труханов вранці заявив, що удари були завдані по «об’єктах критичної інфраструктури». За попередніми даними, жертв немає, додав він.