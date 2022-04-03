В Україні через війну знищені або пошкоджені майже 6,8 тисячі житлових будинків – Чернишов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що внаслідок війни, початої Росією, в Україні знищені чи пошкоджені вже майже 6,8 тисячі житлових будинків.

«Сьогодні для відновлення базової інфраструктури та базових речей, якими ми маємо зайнятися відразу після завершення війни, нам потрібні десятки мільярдів доларів на перший період. Розвиткова частина і відбудова міст і агломерацій буде передбачати суми, які ми маємо вимірювати в сотнях мільярдів», – цитує слова Чернишова в ефірі єдиного телемарафону 2 квітня пресслужба Мінрегіону.

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Колони бронетехніки російської армії з метою оточити Київ дійшли до міст і населених пунктів столичного регіону, завдавши там значних руйнувань і людських жертв через постійні обстріли. Останніми днями війська РФ змінили тактику, як кажуть у Генштабі ЗСУ, і тепер це може означати ведення наступальних дій на східному і південному напрямках.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».