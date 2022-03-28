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У звільненому Тростянці сильно пошкоджений центр, вокзали вщент зруйновані – голова ОДА

26 березня українська армія звільнила Тростянець від російських військ

Внаслідок окупації російськими військами у Тростянці, що на Сумщині, сильно пошкоджений центр, а авто- та залізничний вокзали вщент зруйновані. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький 28 березня.

Окрім того, за його словами, сильно постраждали район лікарні та лісництва, а також повністю знищений багатоквартирний п’ятиповерховий будинок навпроти вокзалу.

Як повідомляє голова ОВА, важких поранених із Тростянця вивозять, адже у місті не працює лікарня. Для тих, хто лишається, обладнали медичний пункт допомоги.

«Людей, які лишилися без житла після бойових дій, перевозимо до Сум, розселили у гуртожитках. Забезпечили харчуванням, ліками і одягом», – зазначає Живицький.

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року, але 26 березня українська армія звільнила місто від них.

«Пекло» у Тростянці: Все, що залишилося від колон військової техніки РФ на Сумщині (відео)
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«Пекло» у Тростянці: Все, що залишилося від колон військової техніки РФ на Сумщині (відео)

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