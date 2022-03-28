У звільненому Тростянці сильно пошкоджений центр, вокзали вщент зруйновані – голова ОДА

Внаслідок окупації російськими військами у Тростянці, що на Сумщині, сильно пошкоджений центр, а авто- та залізничний вокзали вщент зруйновані. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький 28 березня.

Окрім того, за його словами, сильно постраждали район лікарні та лісництва, а також повністю знищений багатоквартирний п’ятиповерховий будинок навпроти вокзалу.

Як повідомляє голова ОВА, важких поранених із Тростянця вивозять, адже у місті не працює лікарня. Для тих, хто лишається, обладнали медичний пункт допомоги.

«Людей, які лишилися без житла після бойових дій, перевозимо до Сум, розселили у гуртожитках. Забезпечили харчуванням, ліками і одягом», – зазначає Живицький.

Російські військові окупували місто Тростянець Сумської області 1 березня 2022 року, але 26 березня українська армія звільнила місто від них.