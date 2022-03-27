Також у Сумській області тривають «запеклі бої» між російськими військовими й українською армією, ситуація залишається напруженою, але є «стриманий оптимізм», заявив Живицький. «Ідуть бої, запеклі бої. Але це переможні бої, і я впевнений, що з часом, дуже скоро ми зможемо сказати, що ми звільнили деякі громади Сумської області», – додав він.



Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.