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«Пекло» у Тростянці: Все, що залишилося від колон військової техніки РФ на Сумщині (відео)

«Пекло» у Тростянці: Все, що залишилося від колон військової техніки РФ на Сумщині (відео)
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«Пекло» у Тростянці: Все, що залишилося від колон військової техніки РФ на Сумщині (відео)

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Ситуація у Тростянці: йдуть бої за звільнення міста, – повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 25 березня. (Відео від 25 березня, надане Радіо Свобода Україна 93-ю ОМБр ЗСУ «Холодний Яр»).

Також у Сумській області тривають «запеклі бої» між російськими військовими й українською армією, ситуація залишається напруженою, але є «стриманий оптимізм», заявив Живицький. «Ідуть бої, запеклі бої. Але це переможні бої, і я впевнений, що з часом, дуже скоро ми зможемо сказати, що ми звільнили деякі громади Сумської області», – додав він.

Масштабна війна Росії проти України триває 31-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні, натомість війська РФ обстрілюють житлові будинки, лікарні, дитячі садки, школи і іншу цивільну інфраструктуру.

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