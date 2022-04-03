Росія, ймовірно, відмовилася від наступу на Сіверщині, підрозділи виводять до Білорусі – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України спостерігають завершення виведення підрозділів російських військ з півночі України до Білорусі – про це йдеться у вечірньому зведенні 3 квітня.

«Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках. На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний, прикордонниками республіки Білорусь не здійснюється», – повідомляє штаб.

Також, за даними командування, загарбники продовжують «безперешкодно» вивозити до Білорусі награбовані автомобілі.

На Донецькому напряму спостерігається перегрупування та посилення наявних там російських військ. Зокрема, Генштаб підтверджує перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади з Калінінградської області на територію Донецької та Луганської областей.

Також штаб заявляє про втрати російської армії – зокрема, в районі Харкова зазнала втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку. За даними командування, цей підрозділ втратив майже 80% особового складу.

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«Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися. Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова», – йдеться в зведенні.

Про загибель Слабцова повідомляли також російські медіа 1 квітня.

Генеральний штаб також зазначає, що всі факти порушення російськими солдатами міжнародного гуманітарного права документуються та передаються до міжнародних судів.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Крім того, попри численні свідчення, влада Росії заперечує, що атакує цивільних в Україні.