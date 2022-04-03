Російські війська обстріляли Васильків – повітряне командування «Центр»

Російські війська обстріляли місто Васильків, що в Київській області, повідомляє повітряне командування «Центр» 3 квітня.

«Ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системи протиповітряної оборони. Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару», – йдеться в заяві командування.

Ракети поцілили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. Також, за повідомленням, на цій території був розташований навчальний центр і цивільний коледж, який саме почали відновлювати.

«За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей», – додає командування.

У Василькові на Київщині 12 березня внаслідок обстрілу військового аеродрому почалася пожежа на складі з боєприпасами.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».