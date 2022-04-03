ДСНС: кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА зросла до 36

Внаслідок російського обстрілу будівлі Миколаївської ОДА 29 березня, за останніми даними, загинули 36 людей, повідомила 3 квітня Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники продовжують розбирати конструкції і вилучати з-під завалів тіла загиблих у будівлі ОДА. Загинули 36 людей: з-під завалів рятувальники деблокували 34 тіла загиблих, дві людини померли у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Вранці 29 березня внаслідок обстрілу і влучання в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської ОДА зруйнувалася центральна її секція з дев’ятого по перший поверхи. Тоді у ДСНС повідомили про 12 загиблих і 33 поранених.