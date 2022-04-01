Голова Луганської ВЦА припускає наступ російських військ на Рубіжне й Попасну через тиждень

У містах Попасна й Рубіжне на Луганщині щодня відбуваються активні бої, повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live».

За словами Гайдая, наразі російські війська контролюють до 30% Луганської області, при цьому лінія фронту значним чином не зміщувалася від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Голова ВЦА припустив, що російські війська сконцентруються на тому, аби окупувати всю територію Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних кордонах, тому що всі попередньо визначені задачі виконати не вдалося.

«Для того, аби зберегти обличчя для Путіна, вони будуть намагатися пройти Донецьку та Луганську області до географічних кордонів… Вони постійно накопичують особовий склад, техніку, обстріли не зупиняються, жодного дня не буває, щоб не обстрілювалася вся територія Луганської області. В Рубіжному, в Попасній постійно йдуть бої, і десь ми думаємо, що через тиждень вже вони підуть у наступ», – сказав очільник області.

Гайдай зазначив, що наразі з місць бойових дій в середньому евакуйовують по 500 людей на день. За день 1 квітня евакуювали 1 750 людей.

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«Є проблема яка: все ж таки людський фактор працює. Люди сидять у підвалі і вважають, що вони на 100% захищені. А ми чітко розуміємо, що ворогу все одно, що там житлові будинки, школи, лікарні. Росіянам люди не потрібні. Їм потрібно виконати завдання вийти на географічні кордони Луганської області. Тому вони будуть обстрілювати все. Тому ми просимо людей, будь ласка, евакуюйтесь», – розповів він.

За спостереженнями Генерального штабу Збройних сил, на Донецькому напряму війська Росії зосереджуються на взятті під контроль Попасної, Рубіжного та захопленні Маріуполя.