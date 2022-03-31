Генштаб ЗСУ підпив підсумки останнього бойового дня березня

Генеральний штаб Збройних сил підпив підсумки 36-ої доби війни РФ проти України, останнього у березні бойового дня.

«Противник продовжує посилення угруповань військ за рахунок підрозділів зі складу Східного воєнного округу. Намагається сформувати окупаційні адміністрації в межах тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. З врахуванням зазначеного, найближчим часом противник, імовірно, намагатиметься зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України», – йдеться у нічному зведенні Генштабу.

Згідно з повідомленням:

На Волинському напрямку – без змін.

На Поліському напрямку – перегрупування військ РФ, виведення до Білорусі 5-ти БТГр. Очікується їхнє переміщення на інші напрямки.

На Сіверському напрямку – відведення частини військ РФ під прикриттям окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії.

На Слобожанському напрямку – продовження військами РФ блокування Харкова, артобстріли. У районі на південь від міста Ізюм війська РФ безуспішно намагалися витіснити ЗСУ із займаних позицій та продовжити наступ у напрямку на Слов’янськ.

На Донецькому напрямку – продовження штурму Маріуполя, нарощування угруповання 58-ї загальновійськової армії за рахунок введення до його складу БТГр, що була створена з переміщених з 7-ї військової бази (Абхазія) військовослужбовців.

На Південнобузькому напрямку – спроби здійснити наступальні дії у бік Олександрівки Миколаївської області.

«Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Продовжується вогневе ураження противника, який розосереджений в районі населених пунктів Ізюм, Кам’янка, Тихоцьке, з метою недопущення його подальшого просування в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове. Відбито спроби обходу противником позицій наших військ в районах населених пунктів Попасна та Новотошківське... Утримується кругова оборона міста-героя Маріуполя. Відбито наступ противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує вести ударно-пошукові дії на Житомирському та Ніжинському напрямках», – вказує Генштаб.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи житлові будинки, церкви, школи, лікарні, заправки, аеродроми, військові частини, нафтобази.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».