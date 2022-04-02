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Через обстріл у Миргороді пошкоджено склад із паливом та аеродром, у Шепетівці – промоб’єкт – влада

Раніше сьогодні повідомлялося про обстріли військами РФ Дніпропетровщини, Полтавщини, Хмельниччини

Унаслідок ракетного обстрілу військ РФ у Миргороді пошкоджено інфраструктуру аеродрому та виникла пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

«Подробиці ракетного удару по Миргороду. Сьогодні о 16:50 війська Російської Федерації нанесли ракетний удар по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Однак унаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів», – написав він.

За словами Луніна, на уражених об’єктах працюють особовий склад частини та рятувальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу й пожежі, а також представники поліції. Кількість постраждалих встановлюється.

Тим часом у результаті російського ракетного удару по Шепетівці Хмельницької області виникла пожежа на промисловому об’єкті, повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій у Telegram.

«Сьогодні близько 17:00, під час повітряної тривоги, відбувся ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області. Пожежу ліквідовують працівники ДСНС», – повідомив Гамалій.

Гамалій зазначив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Раніше сьогодні повідомлялося про обстріли військами РФ Дніпропетровщини, Полтавщини, Хмельниччини.

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